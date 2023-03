Neonato morto dopo la circoncisione alle porte di Roma | arrestate due donne

(Di lunedì 27 marzo 2023) Prima ladomestica, fatta in casa, poi la ferita che si riapre, l’emorragia nella notte. E la corsa disperata in ospedale, con quel tragico epilogo che tutti, purtroppo, conosciamo: il, di appena 20 giorni, è. Il suo cuore ha smesso di battere e non c’è stato nulla da fare. La tragedia venerdì mattina a Colonna,di: è da qui che una donna nigeriana ha chiesto aiuto a una pattuglia dei Carabinieri, che in quel momento si trovava in strada. Qualcuno doveva soccorrere suo figlio, portarlo il prima possibile in ospedale. In quell’ospedale dove è arrivato: ogni tentativo è stato vano. Ieri mattina la donna ha raccontato agli investigatori cosa era successo: si era rivolta a due donne per quella ...

Roma, neonato morto dissanguato per una circoncisione: la mamma confessa TGCOM

Prima la circoncisione domestica, fatta in casa, poi la ferita che si riapre, l’emorragia nella notte. E la corsa disperata in ospedale, con quel tragico epilogo che tutti, purtroppo, conosciamo: il n ...Rome, la madre del neonato morto dopo un intervento di circoncisione in casa, avrebbe confessato tutto: si cerca un'altra donna ...