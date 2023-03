Neonato morto dopo circoncisione, fermate due donne e indagata la madre per omicidio preterintenzionale (Di lunedì 27 marzo 2023) Era arrivato morto in ospedale ed era scattata subito un’inchiesta. Due donne sono state fermate dai carabinieri per la morte di un Neonato, vicino a Roma, avvenuta venerdì scorso a causa di una circoncisione praticata in casa. Le due donne, di origine nigeriana, sono accusate di omicidio preterintenzionale aggravato ed esercizio abusivo della professione. Anche la madre del bambino, 33 anni, è indagata in stato di libertà, indiziata per concorso in omicidio preterintenzionale. Nei giorni scorsi la madre del Neonato – che viveva sola con il figlio, il marito lavora all’estero – ha chiesto ad una delle due nigeriane di contattare la seconda per eseguire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Era arrivatoin ospedale ed era scattata subito un’inchiesta. Duesono statedai carabinieri per la morte di un, vicino a Roma, avvenuta venerdì scorso a causa di unapraticata in casa. Le due, di origine nigeriana, sono accusate diaggravato ed esercizio abusivo della professione. Anche ladel bambino, 33 anni, èin stato di libertà, indiziata per concorso in. Nei giorni scorsi ladel– che viveva sola con il figlio, il marito lavora all’estero – ha chiesto ad una delle due nigeriane di contattare la seconda per eseguire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Migliaia di #bambine ogni anno subiscono l'#infibulazione in Italia; ieri un bimbo è morto perché la mamma gli ha f… - corriereviterbo : Neonato morto dopo circoncisione. Arrestate due donne #roma #neonatomorto #circoncisione - fattoquotidiano : Neonato morto dopo circoncisione, fermate due donne e indagata la madre per omicidio preterintenzionale - david110814023 : RT @capitano_ri: Due donne nigeriane hanno ucciso un neonato per circonciderlo in casa. Circoncisione e infibulazione sono priorità per chi… - TuttoQuaNews : RT @SecolodItalia1: Neonato morto dopo la circoncisione in casa, arrestate due nigeriane. Indagata anche la madre -