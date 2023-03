Nel 2023 sbarcati 26.927 migranti, 6.564 negli ultimi 5 giorni (Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dall'1 gennaio al 27 marzo 2023 sono sbarcati in Italia 26.927 migranti. Nello stesso periodo del 2022 erano stati 6.543, 6.334 due anni fa. Lo riferisce il ministero dell'Interno.Il numero di migranti sbarcati negli ultimi cinque giorni è di 6.564, di cui 491 il 23 marzo, 2.814 il 24, 2.007 il 25, 752 il 26 e 500 oggi. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dall'1 gennaio al 27 marzosonoin Italia 26.927. Nello stesso periodo del 2022 erano stati 6.543, 6.334 due anni fa. Lo riferisce il ministero dell'Interno.Il numero dicinqueè di 6.564, di cui 491 il 23 marzo, 2.814 il 24, 2.007 il 25, 752 il 26 e 500 oggi. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

