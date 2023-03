NBA, i risultati della notte (27 marzo): 11 punti per Paolo Banchero nella vittoria di Orlando, sconfitte per Lakers e Warriors (Di lunedì 27 marzo 2023) Altra grande notte in NBA, con ben nove partite andate in scena tra la tarda serata italiana di ieri domenica 26 marzo e la notte di oggi lunedì 27 marzo. Non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni che militano nella massima Lega cestistica statunitense: scopriamo quindi insieme come sono andate le sfide disputate oltreoceano. vittoria casalinga dei Charlotte Hornets sui Dallas Mavericks per 110-104. Charlotte incomincia nel migliore dei modi con un primo quarto da 30-16 che indirizza la sfida sui binari giusti, con Dallas che prova a ricucire lo strappo e torna a -7 alla seconda sirena (55-48). nella ripresa gli ospiti mordono le caviglie fino al -3 (71-68), mettendo anche il naso davanti nel parziale conclusivo (97-98). Gli Hornets non si scompongono e ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Altra grandein NBA, con ben nove partite andate in scena tra la tarda serata italiana di ieri domenica 26e ladi oggi lunedì 27. Non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni che militanomassima Lega cestistica statunitense: scopriamo quindi insieme come sono andate le sfide disputate oltreoceano.casalinga dei Charlotte Hornets sui Dallas Mavericks per 110-104. Charlotte incomincia nel migliore dei modi con un primo quarto da 30-16 che indirizza la sfida sui binari giusti, con Dallas che prova a ricucire lo strappo e torna a -7 alla seconda sirena (55-48).ripresa gli ospiti mordono le caviglie fino al -3 (71-68), mettendo anche il naso davanti nel parziale conclusivo (97-98). Gli Hornets non si scompongono e ...

