Nazionali, in campo Gravillon

Nella serata di ieri, Andreaw Gravillon è sceso in campo con la maglia della nazionale della Guadalupa. Il difensore granata, impegnato nella sesta giornata del girone A della CONCACAF Nations League B, è subentrato al 14' minuto del secondo tempo nella sconfitta della sua nazionale contro Cuba per 1-0.

Fonte articolo e foto: www.torinofc.it

