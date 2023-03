Nave «Louise Michel», le 15 ore di liti in mare sui soccorsi: «Tornate a terra». «No, serve aiuto» (Di lunedì 27 marzo 2023) I verbali della Guardia costiera: «Sovraccarica». La replica della ong di Bansky: «Al largo le persone muoiono» Leggi su corriere (Di lunedì 27 marzo 2023) I verbali della Guardia costiera: «Sovraccarica». La replica della ong di Bansky: «Al largo le persone muoiono»

