E' quanto accade in Russia con Alexei. L'oppositore di Putin ha fatto sapere che è statomesso in una cella di punizione, e in compagnia di un altro recluso che in precedenza ...... festa in famiglia OPPOSITORE RUSSO Fotogallery - Al cinema '', documentario da Oscar GUARDA ...questo episodio non è chiaro se i genitori o il team legale interverranno per chiedere...... con l'accusa mai provata di appropriazione indebita,è in carcere da quel giorno, ... Dalla prigione è uscito solo in seguito al suo prolungato sciopero della fame, salvo essere...

Navalny nuovamente messo in una cella di punizione, questa volta in condizioni estreme Globalist.it

Putin pensava di contenere i danni, lavando i panni in casa. Ma quando lo scorso 1° novembre il quotidiano Le Monde ha dedicato una pagina alla dissidente Elvira Vikhareva, lo zar di Mosca ha deciso d ...Elvira Vikhareva, esponente dell'opposizione al presidente russo Vladimir Putin, ha denunciato di essere stata avvelenata con il bicromato di potassio, una sostanza altamente tossica e cancerogena. Ne ...