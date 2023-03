Naufragi e soccorsi, in stato di fermo a Lampedusa la nave di Banksy (Di lunedì 27 marzo 2023) Sigilli alla nave rosa di Banksy, che restera' ferma al porto di Lampedusa dopo l'ultima traversata e 178 profughi recuperati: secondo le autorita' italiane gli attivisti hanno violato il codice di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Sigilli allarosa di, che restera' ferma al porto didopo l'ultima traversata e 178 profughi recuperati: secondo le autorita' italiane gli attivisti hanno violato il codice di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tersite66 : #Piantedosi, incapace di gestire i flussi dei #migranti [per la stragrande intercettati e salvati dalla… - tg2rai : #Migranti, la @guardiacostiera ferma la nave #LouiseMichel: avrebbe ostacolato i soccorsi. Nuovi sbarchi a… - AngiKappa : @Clavicembach Risposta da troll…. Ci sono sbarchi, soccorsi, naufragi. La faziosità è di chi la manda . Blocco - AboeldahbElrays : RT @ilriformista: Per potenziare i soccorsi è necessario il cambiamento delle regole di ingaggio delle navi militari nel Mediterraneo e il… - SARwatchMED : RT @ilriformista: Per potenziare i soccorsi è necessario il cambiamento delle regole di ingaggio delle navi militari nel Mediterraneo e il… -