Naspi aprile 2023 quando viene pagata? Data accredito Dis-Coll (Di lunedì 27 marzo 2023) Naspi aprile 2023 quando viene pagata? I pagamenti Naspi aprile 2023, relativi al mese di Marzo 2023, non sono ancora stati disposti. E' possibile però indicare alcune date di massima, basandosi sui mesi precedenti. Naspi aprile 2023 quando viene pagata? Come abbiamo sempre specificato nei nostri articoli, bisogna chiarire innanzitutto che non esiste una Data universale ...

