Nashville | tempesta di fuoco | 7 morti Choc | chi è la ragazza dell' orrore

(Di lunedì 27 marzo 2023) Sangue e spari ancora una volta negli Stati Uniti. Questa volta è stata una teenager ad aprire ilin una scuola elementare privata cristiana a, in Tennessee, e aveva con sé due fucili d'assalto e una pistola. Lo riferisce la polizia locale. La giovane ha ucciso 3 studenti e 4 adulti e anche lei è morta dopo essere stata raggiunta da sparia polizia. La sparatoria è avvenuta nella Covenant School, una scuola presbiteriana che ospita circa 200 studenti dalla scuola materna alla prima media. "Abbiamo appena appreso di un'altra sparatoria nel Tennessee. Una sparatoria a scuola. E io sono davvero senza parole. I nostri figli meritano di meglio", ha affermato la first lady Jill Biden. Si trattaa 128esima sparatoria di massa negli Stati Uniti nel 2023, secondo i dati del Gun Violence Archive. ...

