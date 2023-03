Napoli-Salernitana, divieto di trasferta per i tifosi granata? L’ipotesi (Di lunedì 27 marzo 2023) Napoli-Salernitana, ci sarà il divieto di trasferta per i tifosi granata? Una nuova ipotesi che potrebbe concretizzarsi Per il match del prossimo 29 aprile, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive starebbe pensando di vietare ai tifosi della Salernitana la trasferta in casa del Napoli. Il tutto a causa dei non ottimi rapporti tra le due tifoserie in un giorno che potrebbe decretare gli azzurri come nuovi Campioni d’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023), ci sarà ildiper i? Una nuova ipotesi che potrebbe concretizzarsi Per il match del prossimo 29 aprile, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive starebbe pensando di vietare aidellalain casa del. Il tutto a causa dei non ottimi rapporti tra le due tifoserie in un giorno che potrebbe decretare gli azzurri come nuovi Campioni d’Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

