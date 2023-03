Napoli, Osimhen ancora nel mirino del Chelsea: 113 milioni sul piatto (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Chelsea non molla la presa su Victor Osimhen e secondo a quanto dice il Football Insider, il club inglese potrebbe mettere sul piatto una cifra di 113,5 milioni di euro. Ricordiamo che Aurelio De Laurentiis aveva annunciato di non voler lasciare partire nessun big senza proposte “eclatanti”. I Blues nel frattempo continuano la lotta per la qualificazione alla prossima Champions, se questo non avvenisse non sarebbe così scontata comunque la proposta. L’attaccante azzurro resta anche nel mirino di United, Arsenal, Liverpool e Real Madrid. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilnon molla la presa su Victore secondo a quanto dice il Football Insider, il club inglese potrebbe mettere suluna cifra di 113,5di euro. Ricordiamo che Aurelio De Laurentiis aveva annunciato di non voler lasciare partire nessun big senza proposte “eclatanti”. I Blues nel frattempo continuano la lotta per la qualificazione alla prossima Champions, se questo non avvenisse non sarebbe così scontata comunque la proposta. L’attaccante azzurro resta anche neldi United, Arsenal, Liverpool e Real Madrid. SportFace.

