Napoli-Milan | Pioli chiamato a fare tre importanti scelte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Nelle prime tre ore di vendita riservata agli abbonati, venduti 14mila biglietti per l’andata dei quarti di finale… - radiokisskiss : @NiallOfficial a Radio Kiss Kiss: “Seguo anche il calcio italiano. Della Serie A adoro il Napoli, è veramente una g… - DiegoDeLucaTwit : Nel 1988, il #Napoli era in piena lotta Scudetto con il #Milan. Nello scontro diretto del 1 maggio, i rossoneri si… - MrRamirezTv : NIGHT CUP ep.6: NAPOLI-MILAN, atto I di una TRILOGIA STELLARE con BORGHI e la SQUAD | DAZN - Rosso3Nero : 02/04/2023 Napoli Milan 8 - 1 'Eh ma se c'era #Kalulu'. -

Out contro il: le prossime gare delLe condizioni di Kalulu dunque verranno rivalutate più avanti, ma di certo c'è che il giocatore salterà il big match train programma ...Quanto basta, comunque, a toglierlo di scena ovviamente nel big match di domenica sera ae a ...: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 27 marzo - 12:40... dai cugini delalla Lazio, passando per la Roma. L'unico intoccabile in attacco - a meno di ...con l'Inter che potrebbe giocarsi diverse carte per anticipare la concorrenza soprattutto del

Il difensore francese si è fatto male nel ritiro della Francia Under 21 ed il Milan stamattina lo ha sottoposto agli esami ... Sicuramente non giocherà in campionato contro il Napoli ma è a rischio ...Arrivano brutte notizie per il Milan dalla sosta per gli impegni delle Nazionali. Stefano Pioli perde un titolare: Pierre Kalulu, infatti, ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio ...