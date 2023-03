(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Undi 8dopo aver accusato undurante una lezione di educazione fisica in unadi Sant’Antonio Abate, in provincia di. Ilè stato portato in ambulanza all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove è deceduto. Ancora da accertare le cause delche ha colto il. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio. Indagano sull’accaduto i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariamworldart : RT @11Giuliano: Altro adolescente: Napoli,tragedia a scuola, muore bambino di 8 anni. Il piccolo è stato colpito da un malore improvviso ri… - Stefy_61 : RT @ImolaOggi: ?? Tragedia a Sant'Antonio Abate (Napoli), malore a scuola: morto bimbo di otto anni - CPF02294951 : RT @11Giuliano: Altro adolescente: Napoli,tragedia a scuola, muore bambino di 8 anni. Il piccolo è stato colpito da un malore improvviso ri… - sisascuola : Malore durante ora di #educazionemotoria, muore alunno di 8 anni in provincia di #Napoli - EnricaChicca1 : RT @ImolaOggi: ?? Tragedia a Sant'Antonio Abate (Napoli), malore a scuola: morto bimbo di otto anni -

Un bambino di otto anni è morto dopo unavuto durante una lezione di educazione fisica a scuola. La tragedia è avvenuta oggi ... in provincia di, dove il bambino si è improvvisamente ...Ha avuto un improvvisomentre era impegnato in una lezione di educazione fisica. Trasportato in ospedale, per il ... lunedì 27 marzo, in una scuola di Sant'Antonio Abate, in provincia di. ...TI POTREBBE INTERESSARE

Napoli, malore a scuola: morto bambino di 8 anni Adnkronos

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato di Danilo Iervolino patron della Salernitana: « Questa è una bella stagione per l’intero calcio ...Un bambino di 8 anni è morto dopo aver accusato un malore durante una lezione di educazione fisica in una scuola di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Il bambino è stato portato in ambulanza ...