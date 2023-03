Napoli | Kim Min-jae ricercato dal Paris Saint-Germain; si lavora al rinnovo per cancellare la clausola

(Di lunedì 27 marzo 2023) Kim Min-jae è uno dei segreti delstellare di Luciano Spalletti. Il centrale coreano non ha minimamente fatto rimpiangere l’illustre predecessore Kalidou Koulibaly, imponendosi immediatamente come uno dei migliori centrali di tutta la Serie A. Un colpaccio operato da Cristiano Giuntoli, pagato solo 20 milioni dal Fenerbahce, ma le sue ottime prestazioni hanno allertato le nobili del calcio europeo. Le sirene di mercato sul calciatore si fanno sempre più insistenti. L’ultima squadra che si è interessata a Kim in ordine di tempo è il: il club transalpino vuole un ulteriore colpo per rinforzare la difesa dopo la firma a zero di Milan Skriniar. A venire incontro ai parigini è larescissoria valida per l’estero presente nel contratto del calciatore azzurro, che nei primi ...

