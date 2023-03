Napoli-Kim | gli occhi dell’Europa spingono gli azzurri a rivedere contratto e clausola

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’Europa segue da vicino Kim e ilpensa didel coreano per non perderlo subito in estate L’Europa segue da vicino Kim e ilpensa didel coreano per non perderlo subito in estate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, United e Psg sarebbero interessate al difensore. Attualmente ladice 48 milioni, ma il club vorrebbe portarla almeno a 65. Poi il ritocco alper convincerlo a restare a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - CalcioPillole : #Napoli, si lavora per alzare la #clausola di #Kim. - CalcioNapoli24 : - CalcioNews24 : Il #Napoli vuoel respingere gli assalti dell'Europa per #Kim - Fantacalcio : Napoli, ritocco per Kim: presto rialzati clausola e ingaggio -

L'Europa segue da vicinoe ilpensa di rivedere contratto e clausola del coreano per non perderlo subito in estate L'Europa segue da vicinoe ilpensa di rivedere contratto e clausola del coreano per non ...... e c'è anche Corea del Sud - Uruguay, quindicontro Olivera, e Simeone dovrà concentrarsi su Argentina - Curacao: per loro sarà difficile mettersi a disposizione delprima di giovedì. ...... match tracontro Olivera, Simeone sarà invece impegnato in Argentina - Curacao. Per quest'ultimi sarà difficile essere a disposizione delprima di Giovedì. Tornerà tardi anche Elmas. ...

"Napoli, la rivelazione: Kim ha attirato le attenzioni di un top club" Corriere dello Sport

Mentre a completare il quadro si vedranno sfidare Corea del Sud-Uruguay, match tra Kim contro Olivera, Simeone sarà invece impegnato in Argentina-Curacao. Per quest’ultimi sarà difficile essere a ...Kim, difensore del Napoli, ha una clausola rescissoria di 48 milioni sul suo contratto e Giuntoli starebbe lavorando per alzarla ...