Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : È una marcia trionfale senza precedenti nella storia del calcio italiano. Spettacolo e dominio assoluto anche a… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Napoli, #Kim e quella clausola per l'estero che potrebbe complicare le cose - Angelostanzion8 : RT @Spazio_Napoli: Il #Napoli è pronto a ritoccare l’ingaggio di #Kim per scongiurare l’assalto di #ManchesterUnited e #PSG. Oltre all’aume… - RwondoNaples : @MattBest__ Dipendesse dal Napoli credo sia palese che non esisterebbe, è chiaro che siano gli agenti di Kim a vole… - Gazzetta_it : Napoli, #Kim e quella clausola per l'estero che potrebbe complicare le cose -

In realtà questa norma era stata fortemente voluta dagli agenti per dare auna "via di fuga" in caso non si fosse trovato bene a. I fatti dicono che non è così e lo stesso difensore dalla ...: sostituto, i nomi Calciomercato- Da Ciro Venerato al Tg Sport arrivano le ultime notizie sui calciatori che è pronto ad acquistare ilin caso di una partenza di: ...... match tracontro Olivera, Simeone sarà invece impegnato in Argentina - Curacao. Per quest'ultimi sarà difficile essere a disposizione delprima di Giovedì. Tornerà tardi anche Elmas. ...

"Napoli, la rivelazione: Kim ha attirato le attenzioni di un top club" Corriere dello Sport

Ciro Venerato, giornalista RAI ed esperto di mercato, ha svelato alcune novità relative al Napoli al Tg Sport: "Prime mosse azzurre per cercare di trattenere Kim. Impresa non impossibile ma neppure ...Nel contratto del sudcoreano Min-jae Kim, però, è presente una clausola valida per l’estero e che il Napoli vorrebbe ritoccare. Ha raccolto egregiamente un’eredità tutt’altro che semplice: quella di ...