Napoli, il nuovo trend: giocate al lotto con i numeri di Osimhen e Kvaratskhelia

Il Napoli sta per vincere lo scudetto, i tifosi lanciano una nuova moda: giocate al lotto con i numeri di maglia dei calciatori. Napoli è in delirio per lo scudetto quasi certo e i tifosi azzurri utilizzano la proverbiale scaramanzia partenopea, anche attraverso il gioco del lotto. La nuova tendenza sta spopolando nelle ricevitorie della città partenopea: giocare i numeri delle maglie dei giocatori. I numeri più gettonati? Quelli di Osimhen e Kvaratskhelia, rispettivamente 9 e 77, ma non mancano gli appassionati che scommettono sul 22 di Di Lorenzo e il 6 di Mario Rui. E sebbene molti si concentrino sui numeri delle maglie dei protagonisti, ci sono anche i "ritardatari" come il 5 di Juan Jesus.

