(Di lunedì 27 marzo 2023) Possibile futuro inper Kim min-Jae, difensore sudcoreano attualmente in forza al. Come riporta il sito Foot, sulle sue tracce c’è infatti il Paris Saint-Germain, che dopo aver blindato Milan Skriniar guarda ancora in Serie A. Il difensore dei partenopei rappresenta il profilo ideale per i parigini – alla ricerca di un altro centrale – ed ha una clausola rescissoria di circa 50 milioni di euro che può essere esercitata fino a metà luglio. Gli altri nomi sul taccuino del Psg sono lo spagnolo Pau Torres e il portoghese Inàcio. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Il pm #Santoriello ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa nel processo alla #Juventus. La decisione è stat… - CB_Ignoranza : Nonostante il +19 dalla seconda, qualche scaramantico c'è ancora. Da Napoli, con schiettezza. #Napoli #SerieA… - sportface2016 : #Napoli, dalla Francia: sirene di mercato per #Kim, lo vuole il #Psg - peppipatti : È la #Juventus la squadra di club che ha fornito più gol all'#Italia. #Napoli escluso dalla top 10 ?? Per… - AnnaNinaB : #LaNaturaEISuoiColori a #CasaLettori Riaperto il faro di Capo Miseno, la punta estre- ma della penisola fle- grea(… -

...alla Santa Pasqua al cospetto di un capolavoro del '400 conservato al Museo di Capodimonte a... con tempi e modalità differenti: gli alunni più grandi,seconda media alla quinta liceo, ...... cotone, pelle, abiti in jersey laminato effetto pelle ideali per il giorno,mattina alla ... che oggi viene venduto in negozi come Degli Effetti a Roma, Franzese a, 51 East a Doha, mentre ...La pausa per le nazionali regala alun grande rientro: Giacomo Raspadori , infatti, è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo , ... Al rientrososta gli azzurri giocheranno contro il Milan ...

La Voce dei Giovani: Napoli Comune di Napoli

Un mese e mezzo dopo il Napoli dovrebbe ritrovare Giacomo Raspadori. Fermatosi lo scorso 15 febbraio, l’attaccante domani dovrebbe riprendere in gruppo gli allenamenti che gli azzurri ricominceranno ...Partendo dalla locandina del film documentario del regista Mario Martone 'Laggiù qualcuno mi ama', il disegno raffigura, infatti, Massimo Troisi intento a guardare Napoli, con il suo panorama più ...