Napoli come non l’hai mai vista: il racconto dei giovani diventa un film breve (VIDEO) (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minuti Nuove generazioni protagoniste del racconto inedito della bellezza artistica e paesaggistica di Napoli che da sempre stimola la creatività di chi ha la fortuna di sentirsi parte di una città unica al mondo. “La Voce dei giovani Napoli” è il progetto ideato e curato da Comune di Napoli, Giffoni Innovation Hub e GiffonifilmFestival, promosso e finanziato dalComune e sostenuto da Cohousing Cinema Napoli – Ufficio Cinema nell’ambito delle attivitàchesvolgeper la formazione e i mestieri dell’audiovisivo, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città. L’obiettivo è formare i giovani al linguaggio cinematografico e alla scrittura creativa con l’obiettivo di produrre e distribuire un cortometraggio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minuti Nuove generazioni protagoniste delinedito della bellezza artistica e paesaggistica diche da sempre stimola la creatività di chi ha la fortuna di sentirsi parte di una città unica al mondo. “La Voce dei” è il progetto ideato e curato da Comune di, Giffoni Innovation Hub e GiffoniFestival, promosso e finanziato dalComune e sostenuto da Cohousing Cinema– Ufficio Cinema nell’ambito delle attivitàchesvolgeper la formazione e i mestieri dell’audiovisivo, rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città. L’obiettivo è formare ial linguaggio cinematografico e alla scrittura creativa con l’obiettivo di produrre e distribuire un cortometraggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Succede raramente nel nostro campionato di vedere una squadra dominante in tutto, sul piano tattico, tecnico e fisi… - ZZiliani : Non so se riuscite a capire cosa ci sta regalando (parlo a chi ama il calcio) il #Napoli quest’anno. Azioni da gol… - mirkocalemme : Mentre la Nazionale è in cittá, #Napoli prosegue i preparativi. A via Duomo niente vernice e solo festoni sui pilas… - pol2187 : RT @RidTheRock: “ODIO LA JUVENTUS” “COME PM SONO ANTIJUVENTINO” “CONTRO I LADROCINI IN CAMPO” “SONO TIFOSISSIMO DEL NAPOLI” ..da chi i… - ottopagine : Napoli come non l’hai mai vista: il racconto dei più giovani diventa un film #Napoli -