(Di lunedì 27 marzo 2023) Il piccolo si è sentito malel'ora di educazione fisica a Sant'Antonio Abate: portato al pronto soccorso di Castellamare di Stabia, per lui non c'è stato nulla da ...

Il piccolo si è sentito male durante l'ora di educazione fisica a Sant'Antonio Abate: portato al pronto soccorso di Castellamare di Stabia, per lui non c'è stato nulla da ...La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio, 27 marzo, in un istituto scolastico del circolo didattico Antonio De Curtis di Sant'Antonio Abate, in provincia di, dove ilsi è improvvisamente ...Undi 8 anni è morto dopo aver accusato un malore durante una lezione di educazione fisica in una scuola di Sant'Antonio Abate, in provincia di. Ilè stato portato in ambulanza all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove è deceduto. Ancora da accertare le cause del malore che ha colto il. Il fatto è accaduto nel primo ...

Napoli, malore a scuola: morto bambino di 8 anni Adnkronos

Tragedia in una scuola elementare di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, dove un bambino di otto anni è morto dopo aver accusato un malore improvviso durante una lezione di educazione fisica.Napoli, bambino di 8 anni ha un malore a scuola durante la ginnastica: muore in ospedale Il piccolo si è sentito male durante l'ora di educazione fisica a Sant'Antonio Abate: portato al pronto ...