Napoli, altro colpo alla Kvaratskhelia: che idea di Giuntoli! (Di lunedì 27 marzo 2023) La sosta per le Nazionali è ormai terminata e tutti i giocatori impegnati con le proprie selezioni stanno facendo ritorno verso i club di appartenenza. Il Napoli, quindi, è al lavoro per preparare al meglio il rush finale di una stagione che potrebbe rivelarsi storica. Il grande vantaggio accumulato sulle inseguitrici e i quarti di finale di Champions League portano questa squadra nell'olimpo della storia azzurra. Il calcio, però, cambia velocemente e lo sa bene Cristiano Giuntoli che è già al lavoro in vista della prossima stagione. Il ds dei partenopei ha messo gli occhi su Gianluca Prestianni, talento classe 2006 del Velez. Gianluca Prestianni Velez Prestianni-Napoli, Giuntoli ci prova: c'è la clausola! Prestianni è seguito anche dal Ct della nazionale Roberto Mancini, dato che tra sei mesi riceverà il passaporto italiano.

