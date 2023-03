Musica: Yusuf / Cat Stevens in Italia dopo 9 anni, il 18 giugno al Parco della Musica di Roma (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Yusuf Cat Stevens ha annunciato questa mattina un concerto evento che si terrà domenica 18 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Si tratta del suo primo concerto in Italia dopo 9 anni e anche per questo la serata assume già i contorni di uno degli appuntamenti più attesi dell'estate Musicale Italiana. dopo sei decenni di carriera stellare, Yusuf / Cat Stevens continua a fare Musica che riflette il suo viaggio di scoperta personale e verità interiore. Il prossimo album 'King Of A Land' è un classico disco alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023), 27 mar. (Adnkronos) -Catha annunciato questa mattina un concerto evento che si terrà domenica 18all'Auditoriumdi. Si tratta del suo primo concerto ine anche per questo la serata assume già i contorni di uno degli appuntamenti più attesi dell'estatelena.sei decenni di carriera stellare,/ Catcontinua a fareche riflette il suo viaggio di scoperta personale e verità interiore. Il prossimo album 'King Of A Land' è un classico disco alla ...

