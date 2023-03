Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sofia_prando : RT @parenellatasca: oggi è stata una giornata di merda ma almeno esiste la musica - daphnemff : @pin0mf la prossima volta, sentiti libero di venire a trovarmi! non conosco sofia, ma la musica è anche il mio ambito! - sofia_moretto_ : Musica elettronica greca - MyRitmica : RT @ginnasticando: Che bella ????Sofia Raffaeli! Musica, questa, difficilissima da interpretare, ma lei ci è riuscita alla grande, senza manc… - ginnasticando : Che bella ????Sofia Raffaeli! Musica, questa, difficilissima da interpretare, ma lei ci è riuscita alla grande, senza… -

Venerdì scorso l'Ambasciatrice d'Italia a, Giuseppina Zarra, ha ospitato presso la Residenza il concerto di musica classica del Duo Chaminade composto da Caterina D'Amore, flauto, e Antonella De Vinco, pianoforte.

Musica: a Sofia concerti del Duo Chaminade Agenzia ANSA

(ANSA) - SOFIA, 27 MAR - Venerdì scorso l'Ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha ospitato presso la Residenza il concerto di musica classica del Duo Chaminade composto da Caterina ...Torna la musica con Orchestra Senzaspine, Beatlestory, Simone Cristicchi e Amara. Sergio Bernal sul palco per la grande danza ...