(Di lunedì 27 marzo 2023) Appuntamento alle 17.30 all'Associazione Rondinella del Torrino, in via Lungo le Mura di Santa Rosa)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crushcanon : @MoneKati Fiorentina, Museo di ufficia - LaMartinellaFI : Il portiere della Fiorentina Sirigu visita gli Uffizi: in arrivo aperture speciali per museo e Boboli -

Appuntamento alle 17.30 all'Associazione Rondinella del Torrino, in via Lungo le Mura di Santa Rosa)... per giovani e adulti orari: 12.00 durata: 1h15' Palazzo Vecchio è da secoli il cuore pulsante della vita pubblicaed è ancora oggi la sede ufficiale del Comune di Firenze, oltre che...L'Isola è una cielo aperto e per lanciarsi definitivamente anche in campo internazionale ... La manifestazione, ospitata nel prestigioso Palazzo dei Congressi, rappresenta oggi una ...

Museo Fiorentina, martedì 28 marzo si chiude il ciclo sulla storia viola. Protagonista: Vittorio Cecchi Gori LA NAZIONE

L’archeologia della Sardegna è protagonista assoluta del prestigioso Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale di Firenze.Un insieme di vesti liturgiche indossate da papa Niccolò V che non sono solo un capolavoro dell’arte tessile fiorentina della metà del Quattrocento ma un prezioso frammento della storia di Fivizzano r ...