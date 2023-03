Museo Ferroviario di Pietrarsa, in duemila alla Giornata dei bambini (Di lunedì 27 marzo 2023) Circa 2 mila presenze, domenica 26 marzo, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa in occasione della “Giornata dei bambini”. Organizzata per consentire ai più piccoli di trascorrere con la famiglia una intera Giornata divertente e istruttiva, l’iniziativa ha riscosso un grande successo, complice anche il piacevole “assaggio” di clima primaverile.I laboratori dedicati ai giovani visitatori di età compresa fra i tre e i 14 anni, allestiti nei diversi padiglioni del polo museale della Fondazione FS, hanno suscitato l’interesse e la curiosità non solo dei bambini, ma anche degli adulti. In particolare, la sezione dove venivano illustrati i meccanismi che regolano l’attività delle api e l’importanza del loro ruolo nel ciclo della vita sul pianeta, ha catturato ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023) Circa 2 mila presenze, domenica 26 marzo, alNazionalediin occasione della “dei”. Organizzata per consentire ai più piccoli di trascorrere con la famiglia una interadivertente e istruttiva, l’iniziativa ha riscosso un grande successo, complice anche il piacevole “assaggio” di clima primaverile.I laboratori dedicati ai giovani visitatori di età compresa fra i tre e i 14 anni, allestiti nei diversi padiglioni del polo museale della Fondazione FS, hanno suscitato l’interesse e la curiosità non solo dei, ma anche degli adulti. In particolare, la sezione dove venivano illustrati i meccanismi che regolano l’attività delle api e l’importanza del loro ruolo nel ciclo della vita sul pianeta, ha catturato ...

