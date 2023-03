Musei gratis a Roma domenica 2 aprile 2023: ecco quali e gli orari (Di lunedì 27 marzo 2023) . Per la prima domenica di aprile 2023, cittadini e turisti potranno trovare i siti dell’arte Romani aperti al pubblico in maniera gratuita. All’interno di questa iniziativa, ingresso gratis per i Musei civici e i bellissimi siti archeologici. Tra i siti che si potranno vedere, anche i Musei Capitolini. Qui, infatti, si sta svolgendo la mostra “La Roma della Repubblica”, che interesserà sicuramente tante persone. Musei civici e siti archeologici gratis il 2 aprile a Roma Come sappiamo, l’iniziativa dei siti archeologici gratis a Roma si svolge ogni prima domenica del mese, come voluto dalla Giunta del sindaco Roberto Gualtieri. Tra i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) . Per la primadi, cittadini e turisti potranno trovare i siti dell’arteni aperti al pubblico in maniera gratuita. All’interno di questa iniziativa, ingressoper icivici e i bellissimi siti archeologici. Tra i siti che si potranno vedere, anche iCapitolini. Qui, infatti, si sta svolgendo la mostra “Ladella Repubblica”, che interesserà sicuramente tante persone.civici e siti archeologiciil 2Come sappiamo, l’iniziativa dei siti archeologicisi svolge ogni primadel mese, come voluto dalla Giunta del sindaco Roberto Gualtieri. Tra i ...

