Muore dopo un’operazione alla tiroide al Sant’Andrea | l’azienda ospedaliera apre un’inchiesta

(Di lunedì 27 marzo 2023) . Perché è morta la giovane mamma operatasi nel noto ospedale romano? E’ quello che vorrebbe sapere il marito della donna, che ha già esposto denuncia verso la struttura sanitaria, e la stessa azienda sanitaria. La signora, di 42 anni, si era operata, in un intervento che gli stessi medici avevano constatato come perfettamente riuscito. Poi, come menzionato da Rai News, il decesso il giorno successivo, per dinamiche che solo le indagini andranno a chiarire. Il decesso della donna all’ospedaleSul drammatico episodio, ancheha apertointerna. Stessa identica cosa la attendono dall’AssessoratoSalute della Regione Lazio, dove non vorrebbero far fronte all’ennesimo caso di “malasanità” laziale. Le domande ...

Un'ambulanza è giunta nel Primo Circolo Didattico 'De Curtis', trasportando il piccolo nel nosocomio 'San Leonardo' di Castellammare di Stabia dove è deceduto poco. Sull'episodio indagano i ...Portato in ambulanza all'ospedale di Castellammare di Stabia, è mortoil ricovero.Tragedia in mattinata in una scuola elementare di Sant'Antonio Abate , comune in provincia di Napoli , dove un bimbo di 8 anni è deceduto pocol'arrivo in ambulanza al pronto soccorso dell'...

Ragazza di 28 anni muore dopo l'intervento per perdere peso MilanoToday.it

L'intervento di bypass gastrico per perdere peso l'8 marzo e le dimissioni in pieno benessere. Dieci giorni dopo, il 19 marzo, il ricovero in terapia intensiva con forti dolori all'addome e la… Leggi ...Maria Isabela Lisaru, nata a Piacenza e figlia di una famiglia di origine romena, è spirata a Milano nella notte tra venerdì e sabato per una miocardite fulminante, complicazione intervenuta dopo aver ...