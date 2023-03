(Di lunedì 27 marzo 2023) Appello al nuovo segretario Pd per capire se davvero vorrà cambiare rotta. 'Rifiuti e mobilità sono argomenti su cui è importante la partecipazione'. Era stata l'assessora regionale Monni a febbraio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : #Multiutility senza pace. I comitati ambientalisti in pressing su #Fossi: 'Ora nuova stagione' -

Appello al nuovo segretario Pd per capire se davvero vorrà cambiare rotta. 'Rifiuti e mobilità sono argomenti su cui è importante la partecipazione'. Era stata l'assessora regionale Monni a febbraio ...Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettorinessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è ...della...... sostenendo che il bilancio della'stride con la condizione complessiva di famiglie e ... vantante una crescita di ricavi ancora maggiore,specificare come. E soprattutto alle spalle ...

Multiutility senza pace. I comitati ambientalisti in pressing su Fossi: "Ora nuova stagione" LA NAZIONE

L’assessore regionale Monni ha risposto al consigliere Stella (Forza Italia). Trasparenza per Empoli, Arci e ’Marcignana non si piega’ scrivono a Fossi.Appello al nuovo segretario Pd per capire se davvero vorrà cambiare rotta. "Rifiuti e mobilità sono argomenti su cui è importante la partecipazione". Era stata l’assessora regionale Monni a febbraio a ...