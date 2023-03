Multe sul parabrezza addio Arrivano App e  stangata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mcavenati : Il drone x chi correva da solo all'aperta nei prati boschi anche x coglierlo sul fatto, pazzesco , le multe xchi us… - PaolaLipera : @OrNella645587 Gli italiani non hanno bisogno di distruggere nulla, per fare le rivoluzioni è sufficiente LA DISOBB… - syltrucy : @Corvelva Nuovo piano vaccinale 2025... Incoraggiamento alla vaccinazione: -disattivando la ID? - con grosse multe… - syltrucy : @AStramezzi Nuovo piano vaccinale 2025... Incoraggiamento alla vaccinazione: -disattivando la ID? - con grosse mul… - syltrucy : @madforfree Nuovo piano vaccinale 2025... Incoraggiamento alla vaccinazione: -disattivando la ID? - con grosse mul… -

... tributaria, lee qualsiasi altro balzello, con sconti su sanzioni e interessi e soprattutto ... In pratica gli interessati dovranno presentare istanzasito istituzionale dell'Agenzia delle ......per questioni di cassa - per fortuna il bilancio del Comune è virtuoso e non necessita di- ...sito istituzionale del Comune sono presenti da oggi tutti i dettagli con la relativa ...... straordinari e di somma urgenzaverde urbano ed extraurbano. Recentemente è stata poi espresso ... campagne pubblicitarie coinvolgenti, inviti e sensibilizzazione prima delle; ed […] ...

Multe sul parabrezza addio. Si paga con App o "stangata" ilGiornale.it

Multa over 50 per i non vaccinati cancellata ... Si segnala, però, che la sospensione delle nuove sanzioni non è intervenuta sul termine di impugnabilità ma soltanto sulla riscossione effettiva.TRENTO. Prende il via questa sera, lunedì 27 marzo, l'attività primaverile di lavaggio strade portata avanti da Dolomiti Ambiente con sei lavoratori (un autista con autocarro munito di botte e barra l ...