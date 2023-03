Mulattieri | Fabbian e Oristanio | l’oro dell’Inter

Leggi su calcionews24

L'Inter nonostante i mille dubbi dei tanti giocatori in scadenza o scontenti, ha in giro per l'Italia e non solo una serie di ragazzi d'oro L'Inter nonostante i mille dubbi dei tanti giocatori in scadenza o scontenti, ha in giro per l'Italia e non solo una serie di ragazzi d'oro.sono i ragazzi terribili nerazzurri che stanno facendo davvero bene. I primi due in Serie B tra gol e assist, si stanno conquistano il loro spazio in cadetteria. Il trequartista è in Olanda al Volendam, esperienza formativa importante per lui. Un tesoro di 30 milioni per i nerazzurri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.