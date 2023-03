Mr Rain | oltre venti date in estate | il tour toccherà la Campania

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl 18 novembre Mr.chiuderà il suo Supereroial Forum di Assago a Milano. L’artista rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Supereroi (Warner Music Italy) certificato doppio platino, con all’attivo quasi 800 milioni di stream, 14 platino e 5 oro, festeggerà il suo compleanno allo scoccare della mezzanotte del 18 novembre, proprio sul palco del Forum. In attesa del grande evento, Mr.sarà live a partire dal 6 aprile nei club,già sold out da settimane, mentre il 27 giugno partirà da Roma ilestivo che lo porterà in giro per tutta l’Italia. Autore di hit come “Fiori di Chernobyl“, “9.3“, “Meteoriti” e “Ipernova” Mr.con “Supereroi” ha conquistato il grande pubblico. Di seguito tutte le ...

AnsaLombardia : Mr. Rain, il 18 novembre chiude il tour al Forum di Assago. Ad aprile sold out nei club, a luglio e agosto oltre 20…

Mr.Rain continua a fare breccia, anche oltre confine: il brano "Supereroi" è ancora tra i più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio. Si è ...Altra graditissima visita per i piccoli pazienti oncologici di Monza. Oltre a Tananai, dal palco dell'Ariston al Centro Maria Letizia Verga, è giunto il ...