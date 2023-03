Mourinho vuole ‘rubare’ questo acquisto al Barça: Ndicka (Di lunedì 27 marzo 2023) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 27/03/2023 alle 16:48 CEST Il tecnico della Roma preme per uno degli obiettivi del Barça per la prossima stagione La Roma si aggiunge a una lunga lista di club che seguono da vicino il giocatore José Mourinho continua a pianificare il modello Roma per la prossima stagione. Lui Tecnico portoghese vuole fare un salto di qualità per poterlo fare competere per la Serie A e ha chiesto rinforzi alla direttiva in questo prossimo mercato estivo, tra cui uno dei I principali obiettivi del Barça. Mourinho ha focalizzato il suo Gli sforzi per rafforzare la zona centrale della difesa per la prossima stagione. Per poter competere al vertice in Italia e in Europail ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 marzo 2023) Serie A – Abbiamo tradotto per voiarticolo dall’ottimo sito Sport: 27/03/2023 alle 16:48 CEST Il tecnico della Roma preme per uno degli obiettivi delper la prossima stagione La Roma si aggiunge a una lunga lista di club che seguono da vicino il giocatore Josécontinua a pianificare il modello Roma per la prossima stagione. Lui Tecnico portoghesefare un salto di qualità per poterlo fare competere per la Serie A e ha chiesto rinforzi alla direttiva inprossimo mercato estivo, tra cui uno dei I principali obiettivi delha focalizzato il suo Gli sforzi per rafforzare la zona centrale della difesa per la prossima stagione. Per poter competere al vertice in Italia e in Europail ...

