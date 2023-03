Mourinho al vetriolo contro la Juventus | tifosi furiosi | tutti contro lo Special One

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 27 marzo 2023)ha rivolto parole non proprio al miele alla; le sue dichiarazioni non hanno fatto certamente piacere aibianconeri. Il tecnico della Roma lo conosciamo molto bene;, per i suoi atteggiamenti e le sue dichiarazioni, può non risultare simpatico. Potremmo quasi definirlo il classico allenatore che o lo ami o lo odi (calcisticamente parlando ovviamente) senza possibili vie di mezzo.(Ansafoto)ha sempre detto le cose che pensava senza nessun tipo di filtro; una testimonianza arriva direttamente da questa stagione quando, al termine di Sassuolo-Roma, si rese protagonista di un post partita a dir poco infuocato dando del traditore ad un suo giocatore. Ultimamente, nelle mire comunicative delloOne, ha trovato posto la ...