Motomondiale | GP Argentina 2023 | calendario | programma | orari Guida tv Sky e TV8

Il Motomondiale non si ferma dopo la prima gara: a seguito dell'apertura stagionale con il Gran Premio del Portogallo, a Portimao, i protagonisti delle tre classi motociclistiche attraverseranno l'Atlantico per raggiungere il Sudamerica e per gareggiare nel Gran Premio dell'Argentina da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile. Gran Premio che si svolge nell'Autodromo di Termas de Rìo Hondo, pista costruita nel 2007 e riprogettata e ricostruita nel 2013 dal progettista italiano Jarno Zaffelli: circuito lungo 4807 metri e composto da 14 curve. Record della pista che appartiene a Valentino Rossi, fatto segnare nel 2015, anno della vittoria del Dottore nel duello discusso con Marc Marquez. Lo scorso anno a vincere è stata l'Aprilia che proprio in Argentina ha conquistato la sua prima vittoria della storia in MotoGP con Aleix Espargarò, mentre ...

