(Di lunedì 27 marzo 2023) Ilround del Mondialediè entrato a far parte dell’album dei ricordi. Sul circuito di Portimao, in, sono stati emessi i primi verdetti ed è tempo di valutazioni, didel weekend lusitano, che ha visto la prima Sprint Racestoriaclasse regina.Francesco(Ducati):nella Sprint Race,nella gara domenicale eclasse. Ha ripreso da dove aveva lasciato Pecco, imponendosi in maniera autorevole e dimostrando grande consapevolezza e serenità. In unaresa anche un po’ “isterica” dalle novità di un fine-settimana con tempi ridotti, il ...

MotoGP, promossi e bocciati GP Portogallo 2023: Bagnaia, primo della classe! Marc Marquez e Marini dietro la lavagna OA Sport

Il primo round del Mondiale 2023 di MotoGP è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Sul circuito di Portimao, in Portogallo, sono stati emessi i primi verdetti ed è tempo di valutazioni, di promo ...La Honda ancora non è super competitiva, Marc Marquez sì: la sintesi estrema della prima giornata importante del 2023 è questa. Marquez continua a fare la differenza, continua a essere il pilota forti ...