MotoGp Portogallo | Agostini difende Marquez | “Tutti sbagliano”

(Adnkronos) – "La manovra di Marquez incomprensibile? Non sono d'accordo: Tutti sbagliamo. lui ha esagerato, ha sbagliato, chiesto scusa, ora è inutile criticare". Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo, difende Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda è finito sul banco degli imputati dopo il Gp del Portogallo, gara d'apertura della MotoGp 2023. Con una manovra a dir poco azzardata, Marquez ha abbattuto l'Aprilia di Miguel Oliveira: Gp finito per entrambi, frattura alla mano destra per lo spagnolo che salterà il Gp d'Argentina in programma domenica prossima. Quando rientrerà, Marquez dovrà scontare una penalità. Il caso, per Agostini, va chiuso senza ulteriori code. "Vai con moto da 300 cavalli e al ..."

