MotoGP, Marquez operato alla mano destra: salta il Gp di Argentina (Di lunedì 27 marzo 2023) Marc Marquez si è sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura del primo metacarpo della mano destra e salterà il GP di Argentina. Dopo l’incidente con Oliveira in Portogallo, lo spagnolo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice della mano destra. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito al Ruber Internacional Hospital di Madrid dal dottor Ignacio Roger de Oña. La decisione di saltare l’appuntamento in Argentina è stata presa “per concentrarsi completamente sul recupero e arrivare ai prossimi appuntamenti nelle migliori condizioni possibili”, fa sapere la Honda. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Marcsi è sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura del primo metacarpo dellae salterà il GP di. Dopo l’incidente con Oliveira in Portogallo, lo spagnolo si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice della. L’intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito al Ruber Internacional Hospital di Madrid dal dottor Ignacio Roger de Oña. La decisione dire l’appuntamento inè stata presa “per concentrarsi completamente sul recupero e arrivare ai prossimi appuntamenti nelle migliori condizioni possibili”, fa sapere la Honda. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Il doppio long lap penalty inflitto a Marquez fa discutere i colleghi piloti: è la punizione giusta oppure no? ??… - Eurosport_IT : ?????????? ?????????????????????? ????? Bagnaia supera Martin all'ultimo giro e vince la prima Sprint Race della storia, 3° Marquez… - AlessioPiana130 : 1'37'226. Un giro strappalacrime. Da All In. Qualsiasi cosa possiate pensare o dire di Marc Marquez, ripensate a qu… - sportli26181512 : Marquez, infortunio dopo l'incidente con Oliveira: salta l'Argentina: Al rientro in Spagna dopo l'incidente nella g… - MJ16a04 : RT @SimonTheWatcher: La scelta di #Bagnaia di correre il numero 1 è stata azzeccatissima. Non avrà lo stesso talento di #Marquez, ma oggi è… -