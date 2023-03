MotoGp, Marc Marquez si scusa dopo l’incidente con Oliveira (Di lunedì 27 marzo 2023) Il GP Portogallo 2023 è stato influenzato dall’incidente Marquez con Oliveira, arrivato durante le prime battute della gara. In questo senso, il campione spagnolo ha clamorosamente sbagliato una curva, frenando troppo tardi e centrando il portoghese alla gamba destra. Uno scontro ad alta velocità che fortunatamente non ha causato problemi fisici al pilota. Discorso diverso ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Il GP Portogallo 2023 è stato influenzato dalcon, arrivato durante le prime battute della gara. In questo senso, il campione spagnolo ha clamorosamente sbagliato una curva, frenando troppo tardi e centrando il portoghese alla gamba destra. Uno scontro ad alta velocità che fortunatamente non ha causato problemi fisici al pilota. Discorso diverso ... TAG24.

