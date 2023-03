MotoGP, Marc Marquez salta il GP d’Argentina e…non sconterà la penalità! (Di lunedì 27 marzo 2023) Marc Marquez non sarà al via del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Quello che si temeva per il Cabroncito si è effettivamente materializzato. L’infortunio alla mano destra che si è procurato nella gara di ieri di Portimao si è rivelato più serio del previsto, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico che, di conseguenza, renderà impossibile la sua trasferta in direzione del circuito di Termas de Rio Hondo. Dopo la gara lusitana, chiusa anzitempo per colpa dell’ormai celeberrimo incidente nel corso del terzo giro nel quale ha travolto prima Jorge Martin quindi in maniera ancor più netta Miguel Oliveira, il pilota spagnolo è volato subito in Spagna per effettuare ulteriori analisi sulla sua mano, già ampiamente fasciata al centro medico della pista di Portimao. L’esito era già noto, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023)non sarà al via del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2023. Quello che si temeva per il Cabroncito si è effettivamente materializzato. L’infortunio alla mano destra che si è procurato nella gara di ieri di Portimao si è rivelato più serio del previsto, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico che, di conseguenza, renderà impossibile la sua trasferta in direzione del circuito di Termas de Rio Hondo. Dopo la gara lusitana, chiusa anzitempo per colpa dell’ormai celeberrimo incidente nel corso del terzo giro nel quale ha travolto prima Jorge Martin quindi in maniera ancor più netta Miguel Oliveira, il pilota spagnolo è volato subito in Spagna per effettuare ulteriori analisi sulla sua mano, già ampiamente fasciata al centro medico della pista di Portimao. L’esito era già noto, ...

