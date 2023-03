(Di lunedì 27 marzo 2023) Messo in archivio il primodi gare, il Motomondialefa armi e bagagli e si prepara per volare dall’altra parte del mondo in vista del Gran Premio di, secondo appuntamento della stagione delle tre classi. Si correrà nel weekend in arrivo, ovvero da venerdì 31a domenica 2. Le sede della gara sudamericana sarà, come sempre, il tracciato di Termas de Rio Hondo. che si annuncia decisamente diverso ai sali-scendi ed alle curve mozzafiato di Portimao. In poche parole ci attende un palcoscenico molto differente che, quindi, ci permetterà di capire se quanto visto sul tracciato lusitano sarà confermato, o meno. Un anno fa le vittorie andarono ad Aleix Espargarò per quanto riguarda la classe regina, Celestino Vietti nella Moto2 e Sergio Garcia nella ...

...in campo l'arbitro può estrarre dieci cartellini Vediamo come andrà tra pochi giorni in. ... Perchè io, come quasi tutti gli spettatori, non guardo laper vedere i piloti che cadono.Intervenuto a Sky Sport, Massimo Rivola, amministratore delegato dell'Aprilia, ha detto la ... Lo spagnolo della Honda dovrà scontare due long lap penalty nel prossimo GP in, qualora ..."Gli ultimi 5 giri sono stati molto impegnativi dal punto di vista fisico, ma il passo in avanti che abbiamo fatto è stato soddisfacente e spero di fare ancora qualcosa in più in. Devo solo ...

MotoGP, GP Argentina 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 31 marzo-2 aprile OA Sport

Il primo round del Mondiale 2023 di MotoGP è entrato a far parte dell’album dei ricordi. Sul circuito di Portimao, in Portogallo, sono stati emessi i primi verdetti ed è tempo di valutazioni, di promo ...MotoGP GP Portogallo Monster Energy Yamaha - Fabio Quartararo ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, prima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione. Il pilota della Yamaha dopo la difficile ...