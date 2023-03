MotoGP | Francesco Bagnaia manda subito al tappeto tutti gli avversari Ci sarà uno sfidante credibile per il titolo?

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il Mondialeè cominciato dal Portogallo. L’autodromo di Portimao ha sciolto una serie di incognite legate ai valori in campo, partorendo parecchie conferme e qualche sorpresa. Al contempo, non sono mancate situazioni impattanti nell’ottica del lungo periodo. Insomma, il weekend inaugurale di una lunga stagione si è rivelato tutto fuorché banale. Andiamo, dunque, ad analizzare i temi più interessanti propositi dalla tappa lusitana. È doveroso partire dall’argomento Sprint Race. La grande novità del 2023, fortemente voluta dal management del Motomondiale, ha riscosso un giudizio preliminare positivo. Sono stati centrati gli obiettivi di rendere più frizzante il programma e di aumentare l’interesse del pubblico. Peraltro, la gara dimezzata ha avuto connotati differenti rispetto al GP canonico, dinamica fondamentale per caratterizzarla e diversificarla. Dunque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... agus_ronggo2 : RT @MJSLive1: LIVE STREAM HD ?? • MotoGP Portugal GP #PortugueseGP ???? Follow @MarjinalSPOR To Update stream | Marc Marquez | Francesco Bag… - egidio_gialdini : Il commento dal pilota DUCATI Corse, Francesco BAGNAIA, della gara sprint per il GP della MOTOGP all'Autódromo Inte… - egidio_gialdini : Le sensazioni del pilota DUCATI Corse, Francesco BAGNAIA, del fine settimana per il GP della MOTOGP all'Autódromo I… - geniazze : RT @Agenzia_Ansa: MOTOGP | Francesco Bagnaia su Ducati ha vinto il Gp del Portogallo. L'italiano ha preceduto lo spagnolo Maverick Viñales… - ymbaechler : POR MotoGP Portimao: Francesco Bagnaia I remporte le premier Grand Prix de la saison, 4e Johann Zarco F, 8e Fabio Q… -

Dopo aver trionfato ieri nella prima sprint race nella storia dellaBagnaia è stato ancora una volta il dominatore nel GP del Portogallo, l`appuntamento inaugurale della stagione 2023 disputato questo pomeriggio sull`Autodromo Internacional do ......25 punti a - 12 daBagnaia . Quella statistica che renderebbe unico Vinales Qualora Maverick Vinales vincesse una gara con l'Aprilia diventerebbe l'unico pilota nella storia dellaad ...... prossimo appuntamento in Argentina dal 31 marzo al 2 aprile, da vivere in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW, L'ORDINE DI ARRIVO A PORTIMAO 1)BAGNAIA (Ducati ...

Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Portogallo, il primo del Mondiale 2023 Il Post

Questo weekend si torna in pista in Argentina dal 31 marzo al 2 aprile, un altro Gran Premio spettacolare da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.Il Mondiale MotoGP è cominciato dal Portogallo. L’autodromo di Portimao ha sciolto una serie di incognite legate ai valori in campo, partorendo parecchie conferme e qualche sorpresa. Al contempo, non ...