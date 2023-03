MotoGP, Fabio Quartararo spaventa il paddock: è allarme, che scossone (Di lunedì 27 marzo 2023) MotoGP, Fabio Quartararo spaventa il paddock: ecco che cosa sta accadendo in queste ore in merito al motociclista. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Fabio Quartararo non è partito certamente come ci si aspettava e la sua stagione è già decisamente in salita. Le Ducati continuano a farla da padrona e lui è già Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 27 marzo 2023)il: ecco che cosa sta accadendo in queste ore in merito al motociclista. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMnon è partito certamente come ci si aspettava e la sua stagione è già decisamente in salita. Le Ducati continuano a farla da padrona e lui è già Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : Fabio Quartararo COMMUOVENTE. 1° giro di Warm Up (ricordo, ridotto a 10') si ferma la sua M1. Anziché bestemmiare,… - automotorinews : ?? Gara davvero difficile per Fabio #Quartararo ? Meriterebbe di più allo stato attuale? #27marzo #PortugueseGP… - corsedimoto : MOTOGP - Fabio Quartararo deluso dei risultati ottenuti a Portimao, dove un anno fa aveva vinto. Chiede a Yamaha un… - FTraiettoria : Fabio Quartararo decolla dal Portogallo con una valigia carica di delusione e domande: la M1, purtroppo per il fran… - theshieldofspo1 : Fabio Quartararo non crede di poter vincere con una Yamaha così #TSOS // #MotoGP // #FabioQuartararo -