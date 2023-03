MotoGp, esordio positivo su Sky: ascolti in crescita del 38% (Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica si è aperto il campionato di MotoGp con il Gran Premio di Portogallo conquistato da Pecco Bagnaia, campione in carica, in sella alla sua Ducati. Lo stesso pilota italiano si è aggiudicato anche la prima Sprint Race della storia del Motomondiale. L’inizio della stagione della MotoGp, oltre a consegnare due successi a Bagnaia e L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica si è aperto il campionato dicon il Gran Premio di Portogallo conquistato da Pecco Bagnaia, campione in carica, in sella alla sua Ducati. Lo stesso pilota italiano si è aggiudicato anche la prima Sprint Race della storia del Motomondiale. L’inizio della stagione della, oltre a consegnare due successi a Bagnaia e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : MotoGp, esordio positivo su Sky: ascolti in crescita del 38% rispetto al 2022 - FabriAngelini : Grande esordio oggi in #motogp per i ns ragazzi della @vr46ridersacademyofficial . P1 per @pecco63 (Bagnaia) P3 per… - FrancoG02Franco : Riassunto MotoGP: •Formidabile Pecco •Bravissimi Maverick e Bez •Zarco che ultimo giro ha fatto •Alex bene come eso… - biagio4658 : Intanto il Goat Keminth Kubo P8 all'esordio nell'Asia Road Racing. Visto con che gente corre: Anthony West, Reiterb… - jj_mini8 : Sto recuperando la Sprint Race di ieri e devo dire che gasa parecchio, non benissimo l’ esordio stagionale delle Mo… -