MotoGp | Bagnaia | “È l’inizio mondiale che volevo”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la vittoria di sabato alla Sprint Race, Peccoha concesso il bis al Gp Portogallo 2023. Sul circuito di Portimao, infatti, il pilota della Ducati ha messo in fila tutti senza troppi problemi. Il campione del mondo in carica ha tagliato il traguardo in prima posizione, confermando quanto di buono visto nelle ultime ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : PECCOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Dopo la Sprint Race, Bagnaia conquista anche il primo GP della stagione: super inizio… - Eurosport_IT : ?????????? ?????????????????????? ????? Bagnaia supera Martin all'ultimo giro e vince la prima Sprint Race della storia, 3° Marquez… - Eurosport_IT : Pecco Bagnaia a ???? Portimao: ? 25/03/23, Sprint Race ?? ? 26/03/23, GP ?? #MotoGP | #PortugueseGP | #Bagnaia |… - flamanc24 : RT @Megheee_: NON CI CREDO BAGNAIA COL SIUUUU AHAHAHAHA - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: PECCOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Dopo la Sprint Race, Bagnaia conquista anche il primo GP della stagione: super inizio per i… -

Un super Peccoconcede il bis a Portimao e dopo la gara sprint vince anche il GP della domenica: il ducatista si merita un 10 e lode per l'inizio di stagione strepitoso. Bene anche Vinales e Bezzecchi, ......posto finale a Portimao di Maverick Vinales dietro alla Ducati del campione del mondo Pecco... Intervenuto a Sky Sport, Massimo Rivola, amministratore delegato dell'Aprilia, ha detto la ...Poi lancia la sfida a: 'Adesso mi aspetto di lottare per ...

MotoGP, a Portimao è subito super Bagnaia! Poi Vinales e un grande Bezzecchi La Gazzetta dello Sport

"Non ce n'è per nessuno!", apre con la MotoGP e la vittoria di Pecco Bagnaia Tuttosport nell'edizione odierna. In taglio alto spazio alla Nazionale italiana che trova il centravanti: "Italia, lui ...Mancini si riscatta a Malta. Novità nell'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma. Allegri in ansia per l'esterno bianconero. Bagnaia vince il Gp del Portogallo ...