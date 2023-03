Moto3 | assurdo incidente a gara finita tra Kelso e Holgado Le condizioni del pilota australiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Danielha vinto la primadella stagione dia Portimao, ma è stato tamponato da Joeldopo aver tagliato il traguardo. Unproprio perché avvenuto a gran premio concluso. Subito dopo aver tagliato la linea d’arrivo,si è lasciato andare ai festeggiamenti per il trionfo appena raggiunto e ha rallentato la propria corsa, togliendo le mani dal volante: d’altronde era la sua prima vittoria in carriera. Nel frattempo, che ha concluso lain nona posizione, stava arrivando da dietro e non ha notato la decelerazione del collega. Nel cercare di togliersi il tear-off, cioè la pellicola del casco che permette una visibilità limpida in pista, ildella Prüstel GP non ...