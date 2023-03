Moto Gp, infortunio Oliveira: salterà il Gp in Argentina (Di lunedì 27 marzo 2023) Tegola Miguel Oliveira: sarà costretto a saltare la seconda gara della stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il pilota ha dovuto subire un’operazione alla mano destra, dopo lo scontro con Marquez in avvio del Gran Premio di Portogallo. I primi esami avevano escluso fratture all’anca destra ma il team CryptoDATA RNF fa sapere che gli accertamenti hanno fatto emergere ulteriori problemi che gli impediranno di tornare in pista in tempo per il prossimo Gp. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Tegola Miguel: sarà costretto a saltare la seconda gara della stagione sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il pilota ha dovuto subire un’operazione alla mano destra, dopo lo scontro con Marquez in avvio del Gran Premio di Portogallo. I primi esami avevano escluso fratture all’anca destra ma il team CryptoDATA RNF fa sapere che gli accertamenti hanno fatto emergere ulteriori problemi che gli impediranno di tornare in pista in tempo per il prossimo Gp. SportFace.

