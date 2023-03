"Mostro con le corna", Gerry Scotti sconvolto: attimi di gelo in studio a Canale 5 | Guarda (Di lunedì 27 marzo 2023) Un "Mostro" a Lo show dei record, andato in onda domenica su Canale 5. Diabao, "diavolo" in portoghese, entra in studio e sconvolge Gerry Scotti e i telespettatori. Una storia estrema, quella del brasiliano che ha deciso di farsi impiantare sotto la pelle 33 corna in testa. Una metamorfosi estrema, quella di Michel Praddo (questo il vero nome all'anagrafe dell'uomo), seguita a quelle più tradizionali per così dire di ritocchini chirurgici e tatuaggi. La sua storia ha impressionato Gerry Scotti, che intervistandolo ha scottalo in silenzio con gli occhi sbarrati. Il "diavolo" Michel, nato a San Paolo del Brasile, ha iniziato la sua modifica corporea tatuandosi le orbite oculari e poi ha proseguito nella sua "ristrutturazione". "Mi sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Un "" a Lo show dei record, andato in onda domenica su5. Diabao, "diavolo" in portoghese, entra ine sconvolgee i telespettatori. Una storia estrema, quella del brasiliano che ha deciso di farsi impiantare sotto la pelle 33in testa. Una metamorfosi estrema, quella di Michel Praddo (questo il vero nome all'anagrafe dell'uomo), seguita a quelle più tradizionali per così dire di ritocchini chirurgici e tatuaggi. La sua storia ha impressionato, che intervistandolo ha scottalo in silenzio con gli occhi sbarrati. Il "diavolo" Michel, nato a San Paolo del Brasile, ha iniziato la sua modifica corporea tatuandosi le orbite oculari e poi ha proseguito nella sua "ristrutturazione". "Mi sono ...

