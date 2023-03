Mostra dell’Artigianato 2023 | appuntamento alla Fortezza dal 25 aprile al primo maggio

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tutto è pronto per MIDA,laInternazionale, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria, che si svolgeràda Basso dal 25al

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_firenze : Alla Fortezza dal 25 aprile torna la Mostra dell'Artigianato [aggiornamento delle 12:34] - TREVISOEVENTI : ?? - ElySiosopulos : Firenze capitale dell’artigianato 2019 - Dalla candidatura a città creativa Unesco alla nuova mostra internazionale… - ElySiosopulos : A Firenze la prima fiera artigiana d’Italia - questo nel 2018 - Dal 21 aprile al primo maggio le eccellenze dell’ar… - ElySiosopulos : Da ricordare -Firenze, 1 maggio 2022 - L’edizione della ripartenza è stata un successo. L’86esima Mostra Internazio… -

... ha messo insiemee cultura, in un percorso dedicato ... Il sabato, invece, c'è stata l'apertura delle visite alla...stato spazio anche per il sociale grazie ad una dimostrazione'...... Il mondo nella lente'informazione, con Cecilia Sala e ...fino al 16 luglio presso le Gallerie d'Italia la primapersonale ...con il contributo della Camera di commercio Industria......è il forte collante'evento, fiore all'occhiello della Città degli Acaja. Via Roma è stata scelta per laScambio di Moto, Auto e ricambi d'epoca e del mercatino dedicato all', ...