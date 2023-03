Mosca accusa la Nato | ' È parte del conflitto e vuole la distruzione della Russia'

(Di lunedì 27 marzo 2023)insiste nella sua propaganda ed è abbastanza ovvio che non cambi la linea. 'In effetti, i paesisonodel" in Ucraina . Lo ha detto il segretario del Consiglio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Janella55155904 : RT @ItaliaMemorial: #memorialitalia_presente Per ???????????????? ?????????? ??? il nostro Andrea Gullotta parla delle perquisizioni e degli interrogator… - MenaNews_info : Mosca accusa Kiev di aver tentato l’attacco su Tula con un drone - ItaliaMemorial : #memorialitalia_presente Per ???????????????? ?????????? ??? il nostro Andrea Gullotta parla delle perquisizioni e degli interrog… - franco11566379 : -

insiste nella sua propaganda ed è abbastanza ovvio che non cambi la linea. 'In effetti, i paesi della Nato sono parte del conflitto" in Ucraina . Lo ha detto il segretario del Consiglio di ...KievMinsk di essere "ostaggio nucleare" die chiede una riunione ad hoc del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Attraverso il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, l'Ucraina ha ...Leggi anche Russia: "Attacco Ucraina con drone a 240 km da" Armi nucleari in Bielorussia, Ue: nuove sanzioni per Russia Ucraina, Putin: "Occidente ha superato linee rosse con armi a Kiev" ...

Mosca accusa Kiev di aver tentato l'attacco su Tula con un drone AGI - Agenzia Italia

Per l'Alleanza atlantica non c'è stato alcun cambiamento nelle posizioni della Russia rispetto all'uso delle armi atomiche. Pronta la risposta da parte del segretario del Consiglio di sicurezza della ...La smentita del gruppo friulano: «Accuse quantomeno imprecise. Interrotti i contratti con le imprese russe». Le forniture alla Severstal e alla Krasny Oktyabr a guerra iniziata. Il ruolo dell’impianto ...